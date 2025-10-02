В Хабаровске весь заработок наркокурьера изъяли в пользу государства

Первоначально районный суд отказался удовлетворить иск прокуратуры, аргументируя это тем, что деньги уже подлежали конфискации при рассмотрении уголовного дела. Прокуратура оспорила это решение в апелляционном порядке. Надзорное ведомство подчеркнуло, что закон признает отмывание средств, полученных преступным путем, ничтожной, а значит все деньги подлежат обращению в доход государства.