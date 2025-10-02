В Хабаровске весь заработок наркокурьера изъяли в пользу государства

В Хабаровске прокуратура добилась взыскания 110 тысяч рублей с местного жителя, осужденного за незаконный сбыт наркотиков. Средства, полученные преступным путём, закладчик попытался легализовать через интернет-обменники для конвертации криптовалюты в рубли, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее мужчина, работавший наркокуьером, получал выплаты за оборудование тайников с наркотиками на территории города. Для сокрытия происхождения денег он проводил многократные переводы, рассчитывая на возможность свободного оборота средств.
Первоначально районный суд отказался удовлетворить иск прокуратуры, аргументируя это тем, что деньги уже подлежали конфискации при рассмотрении уголовного дела. Прокуратура оспорила это решение в апелляционном порядке. Надзорное ведомство подчеркнуло, что закон признает отмывание средств, полученных преступным путем, ничтожной, а значит все деньги подлежат обращению в доход государства.
Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда отменила решение первой инстанции и удовлетворила иск в полном объеме. Все деньги, заработанные злоумышленником, поступят в бюджет.