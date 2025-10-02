Европа обновила рекорд по импорту газа в сентябре

Ранее Европейская комиссия предложила с 1 января 2027 года полностью прекратить импорт СПГ из России в рамках новой энергетической стратегии Евросоюза. Это предложение обсуждается на фоне продолжающейся диверсификации источников газа и сокращения доли российских поставок в структуре европейского газоснабжения. Позже глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что ЕС не сможет полностью отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) до 2028 года.