Девять человек спасли на пожаре в многоэтажке в Ангарске

Пожар произошел в комнате на 4-м этаже дома в 92/93-м квартале Ангарска накануне вечером, 1 октября. Хозяйка квартиры рассказала, что она находилась на кухне и почувствовала запах дыма. После женщина вместе с сыном вышла на улицу и вызвала пожарных, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, до прибытия первого подразделения самостоятельно покинули задымлённый подъезд 16 человек. Звеном газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств были эвакуированы еще восемь жителей дома. Также по автолестнице с четвертого этажа спасен 9-летний ребенок.
Пламя на 12 кв. метрах ликвидировали 19 человек личного состава с помощью шести единиц техники. Дознаватели МЧС России установили, что причиной пожара стало короткое замыкание.
Ранее агентство сообщало, что гараж горел на улице Декабрьских Событий в Черемхове. По словам очевидцев, за ним собирались лица без определенного места жительства и разжигали костер, чтобы согреться. Из-за этого перекалилась обшитая металлопрофилем стена, начала тлеть и загорелась.