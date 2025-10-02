Девять человек спасли на пожаре в многоэтажке в Ангарске

Пожар произошел в комнате на 4-м этаже дома в 92/93-м квартале Ангарска накануне вечером, 1 октября. Хозяйка квартиры рассказала, что она находилась на кухне и почувствовала запах дыма. После женщина вместе с сыном вышла на улицу и вызвала пожарных, пишет ИА IrkutskMedia.