Украинский экипаж БМП «Брэдли» сбежал от российского FPV-дрона

Экипаж украинской боевой машины пехоты «Брэдли», заметив приближение российского FPV-дрона, покинул боевую машину и удалился с поля боя. В результате БМП была полностью уничтожена ударами беспилотников, произведенными расчетом БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа. Об этом РИА Новости сообщил офицер батальона с позывным «Икс».
По словам офицера, под Дружковкой на территории ДНР, контролируемой украинскими силами, расчет ударных БПЛА 56-го батальона обнаружил и ликвидировал американскую БМП «Брэдли». Когда российский FPV-дрон приблизился к бронетехнике, экипаж «Брэдли» сразу же покинул машину, не предпринимая попыток вступить в бой или защитить свою технику. Действия украинских военнослужащих были зафиксированы на видео объективного контроля.
По словам военного, бронемашина получила шесть ударов в борт, башню и переднюю полусферу. После полученных повреждений дорогостоящая американская боевая машина «Брэдли» не подлежит восстановлению.