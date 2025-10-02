Ричмонд
В Хабаровске мужчина похитил велосипед у ребёнка прямо со школьного двора

Девочка обнаружила только перекушенный замок.

В Хабаровске сотрудники восьмого городского отдела полиции задержали 41-летнего жителя Краснофлотского района, ранее судимого за тяжкие преступления против личности, сообщает hab.aif.ru.

Инцидент произошёл возле школы, когда девятилетняя ученица оставила свой велосипед, приковав его кодовым замком. Злоумышленник перекусил замок и увёз велосипед. Родители оценили ущерб в 6 тысяч рублей и обратились в полицию. Велосипед был возвращён после задержания правонарушителя.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, сообщил Кирилл Блинов, старший специалист по связям со СМИ УМВД Хабаровска.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.