В Хабаровске мужчина похитил велосипед у ребёнка прямо со школьного двора

В Хабаровске сотрудники восьмого городского отдела полиции задержали 41-летнего жителя Краснофлотского района, ранее судимого за тяжкие преступления против личности, сообщает hab.aif.ru.
Инцидент произошёл возле школы, когда девятилетняя ученица оставила свой велосипед, приковав его кодовым замком. Злоумышленник перекусил замок и увёз велосипед. Родители оценили ущерб в 6 тысяч рублей и обратились в полицию. Велосипед был возвращён после задержания правонарушителя.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, сообщил Кирилл Блинов, старший специалист по связям со СМИ УМВД Хабаровска.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.