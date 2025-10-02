В Хабаровске мужчина похитил велосипед у ребёнка прямо со школьного двора

Инцидент произошёл возле школы, когда девятилетняя ученица оставила свой велосипед, приковав его кодовым замком. Злоумышленник перекусил замок и увёз велосипед. Родители оценили ущерб в 6 тысяч рублей и обратились в полицию. Велосипед был возвращён после задержания правонарушителя.