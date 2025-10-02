В Красноярске предотвратили массовое убийство

В Красноярске, Донецке, Мариуполе, Орле и Челябинской области сотрудники ФСБ задержали пятерых граждан РФ и троих подростков, которые, по версии правоохранительных органов, готовили теракты и массовые убийства. Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время обысков в их квартирах нашли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, холодное оружие, планы подготовки нападений, нацистскую символику и пропагандистские материалы украинских террористических структур.
На задержанных завели уголовные дела о планировании теракта, незаконном хранении взрывчатки и призывах к экстремистской деятельности.
Кроме того, сотрудники ФСБ пресекли деятельность 59 каналов в «Телеграме», которые распространяли неонацистскую и террористическую идеологию. У администраторов этих сообществ нашли переписку с зарубежными кураторами запрещенных организаций.
