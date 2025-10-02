Незаконное оружие и 30 рогов сайги нашли у лесничего в ЗКО

Всего в ходе операции по области изъято 16 единиц незаконно хранящегося оружия: 10 гладкоствольных ружей, два обреза, винтовка, травматическое оружие и еще два других вида. Также конфисковано 164 боеприпаса, в том числе семь патронов к нарезному и 157 — к гладкоствольному оружию.