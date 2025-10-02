Ричмонд
В Нью-Йорке при рулении в аэропорту столкнулись два самолета

При происшествии пострадал один человек.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации, полученной от авиадиспетчеров и опубликованной телеканалом ABC, инцидент в аэропорту «Ла-Гуардия» в Нью-Йорке привел к травмам одного человека.

Телеканал сообщает, что в среду вечером в «Ла-Гуардии» произошло столкновение двух региональных самолетов Delta, двигавшихся с небольшой скоростью. В результате столкновения правое крыло одного самолета задело носовую часть другого.

Сообщается, что пилоты указали на наличие как минимум одного пострадавшего.

Ранее сообщалось, что самолет Военно-воздушных сил Италии потерпел крушение. Погибли два пилота.