В Ростове из-за сквозной трещины эвакуированы жильцы пятиэтажного дома

Всего из здания было эвакуировано 25 человек, среди которых четверо детей. Эвакуация в целом затронула 60 квартир. Для людей были организованы пункты обогрева в автобусах. 13 человек согласились переехать в маневренный фонд на улице Оганова, остальные уехали к родственникам и друзьям.