В Ростове из-за сквозной трещины эвакуированы жильцы пятиэтажного дома

В Ростове-на-Дону поздно вечером 1 октября проведена частичная эвакуация жителей пятиэтажного дома на улице Ивановского, 34. Причиной ЧП стало обнаружение сквозной трещины в здании.

Источник: Российская газета

«Жителям будет предоставлена возможность переселиться в маневренный фонд. Для желающих временно переселиться в иные места, будет предоставлен транспорт», — сообщил в своем ТГ-канале глава города Александр Скрябин.

Всего из здания было эвакуировано 25 человек, среди которых четверо детей. Эвакуация в целом затронула 60 квартир. Для людей были организованы пункты обогрева в автобусах. 13 человек согласились переехать в маневренный фонд на улице Оганова, остальные уехали к родственникам и друзьям.

На период обследования дома и аварийных работ планируется расселить жильцов одного из подъездов. Организована «горячая линия» +7−863- 245−03−45.