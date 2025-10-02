В Екатеринбурге ищут 63-летнюю пациентку больницы

В Екатеринбурге ищут пропавшую 63-летнюю Людмилу Нанивскую. Вечером 1 октября она самостоятельно ушла из больницы № 40. Медики и родственники беспокоятся о ней, так как в последние дни у женщины возникли серьезные проблемы с памятью: она не помнит своего имени, адреса и может не узнавать близких. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».