В Екатеринбурге ищут 63-летнюю пациентку больницы

Пенсионерку с потерей памяти, ушедшую из больницы, ищут в Екатеринбурге.

Источник: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге ищут пропавшую 63-летнюю Людмилу Нанивскую. Вечером 1 октября она самостоятельно ушла из больницы № 40. Медики и родственники беспокоятся о ней, так как в последние дни у женщины возникли серьезные проблемы с памятью: она не помнит своего имени, адреса и может не узнавать близких. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Ее последний раз видели в больнице около 20:00, после чего ее местонахождение неизвестно. Родственники сразу же обратились за помощью, и с 22:00 активные поиски ведутся добровольцами. Всю ночь группы искали женщину на улицах в районе больницы.

Людмила была одета в темно-синюю куртку и такие же темные штаны, а на ногах — только шлепанцы. Рост у женщины 168 сантиметров, худощавого телосложения, бордовые волосы и голубые глаза.

Похожую женщину видели утром 2 октября в автобусе № 43, следующем в сторону Академического района. Если вы находились в этом автобусе или заметили ее на остановке, сообщите об этом.

Если вы видели Людмилу Нанивскую или располагаете какой-либо информацией, срочно звоните на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт»: 8−800−700−54−52.