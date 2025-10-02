За ночь над регионами России было сбито 85 БПЛА ВСУ

Над российскими регионами за ночь было сбито 85 украинских беспилотников, сообщило Миноборны РФ.
По данным военного ведомства, 38 дронов самолетного типа было уничтожено над территорией Воронежской области.
Кроме того, 13 беспилотников сбито над Крымом, 11 — над Белгородской, 10 — над Саратовской, семь — над Ростовской, четыре — над Волгоградской и два — над Пензенской областями.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в результате отраженной атаки БПЛА в регионе никто не пострадал.
