Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области дроны ВСУ повредили два дома

В Воронежской области системы ПВО были задействованы для отражения массированной атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков дрона повреждения получили два частных домовладения. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

В Воронежской области уничтожили 38 украинских беспилотников.

В Воронежской области системы ПВО были задействованы для отражения массированной атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков дрона повреждения получили два частных домовладения. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«В одном из домов выбиты окна и дверь, в другом пострадали хозяйственные постройки и автомобиль», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он уточнил, что речь идет о домах, расположенных в одном из городских округов области.

Также Александр Гусев сообщил, что минувшей ночью дежурные силы зафиксировали и уничтожили 38 вражеских дронов. Подчеркивается, что основной ущерб нанесен частному сектору, пострадавших среди жителей нет. Власти региона контролируют ситуацию и оказывают поддержку владельцам поврежденного имущества. Специалисты оценивают объем ущерба и оформляют документы для последующего возмещения.