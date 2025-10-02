Самолет, летевший из Братска в Новосибирск, совершил аварийную посадку

Воздушное судно, выполнявшее рейс из Братска в Новосибирск, совершило вынужденную посадку в аэропорту отправления из-за технических неполадок. Об этом проинформировало Восточное межрегиональное управление Следственного комитета РФ на транспорте.
Согласно предварительной информации, самолет, следовавший по указанному маршруту, приземлился в аэропорту вылета из-за возникшей технической неисправности, — указано в официальном заявлении.
На борту находились 77 пассажиров и экипаж из 4 человек. Пострадавших нет. «Самолет успешно совершил посадку. Следственным отделом на транспорте в Братске проводится проверка по факту произошедшего по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта)», — сообщили в управлении.