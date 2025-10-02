Ричмонд
В Уфе 22 ребенка заболели вирусом Коксаки

Вакцины от энтеровирусной инфекции нет.

22 случая энтеровирусной инфекции зарегистрировано в Уфе. Все заболевшие — дети, в том числе, посещающие организованные коллективы. По данным регионального Роспотребнадзора, заболеваемость ниже среднемноголетних показателей в 2,2 раза. Отмечается, что регистрируемые случаи единичные, без распространения вируса.

Энтеровирусная инфекция — это инфекционное заболевание, вызываемое энтеровирусами, их более 100 типов, но наиболее известен вирус Коксаки. Вирусом наиболее чаще болеют дети. Он передается через воду, плохо вымытые овощи, фрукты, зелень, грязные руки, игрушки. Источник инфекции — больной человек или носитель. Инкубационный период составляет в среднем 1−10 дней.

Симптомы Коксаки разнообразны: повышение температуры тела до 39˚- 40˚, сильные головные боли, рвота, судорожный синдром, высыпания на коже насморк, сухой или влажный кашель, боль в горле, мышечные боли, общее недомогание, слабость.

Вакцины от энтеровирусной инфекции нет. Защититься от нее можно соблюдая простые меры профилактики:

мыть руки после посещения туалета и перед едой, не притрагиваться грязными руками к лицу, мыть овощи, фрукты, избегать контакта с людьми с признаками инфекционного заболевания, пить только кипяченную или бутилированную воду.

При появлении симптомов энтеровирусной инфекции необходимо немедленно обратиться к врачу для своевременной диагностики и лечения, подчеркнули в управлении.