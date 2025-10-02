В Уфе 22 ребенка заболели вирусом Коксаки

22 случая энтеровирусной инфекции зарегистрировано в Уфе. Все заболевшие — дети, в том числе, посещающие организованные коллективы. По данным регионального Роспотребнадзора , заболеваемость ниже среднемноголетних показателей в 2,2 раза. Отмечается, что регистрируемые случаи единичные, без распространения вируса.

Энтеровирусная инфекция — это инфекционное заболевание, вызываемое энтеровирусами, их более 100 типов, но наиболее известен вирус Коксаки. Вирусом наиболее чаще болеют дети. Он передается через воду, плохо вымытые овощи, фрукты, зелень, грязные руки, игрушки. Источник инфекции — больной человек или носитель. Инкубационный период составляет в среднем 1−10 дней.