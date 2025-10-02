В Уфе 22 ребенка заболели вирусом Коксаки

22 случая энтеровирусной инфекции зарегистрировано в Уфе. Все заболевшие — дети, в том числе, посещающие организованные коллективы. По данным регионального Роспотребнадзора, заболеваемость ниже среднемноголетних показателей в 2,2 раза. Отмечается, что регистрируемые случаи единичные, без распространения вируса.
Симптомы Коксаки разнообразны: повышение температуры тела до 39˚- 40˚, сильные головные боли, рвота, судорожный синдром, высыпания на коже насморк, сухой или влажный кашель, боль в горле, мышечные боли, общее недомогание, слабость.
Вакцины от энтеровирусной инфекции нет. Защититься от нее можно соблюдая простые меры профилактики:
мыть руки после посещения туалета и перед едой, не притрагиваться грязными руками к лицу, мыть овощи, фрукты, избегать контакта с людьми с признаками инфекционного заболевания, пить только кипяченную или бутилированную воду.
При появлении симптомов энтеровирусной инфекции необходимо немедленно обратиться к врачу для своевременной диагностики и лечения, подчеркнули в управлении.