В Хабаровске студентка перевела почти 400 тысяч, спасая деньги родителей

Девушка поверила фейковой угрозе и отправила деньги на «безопасный счёт».

Источник: Freepik

В Хабаровске в полицию обратилась семейная пара, сообщает hab.aif.ru.

Мама работает менеджером в банке, отец — консультантом в государственном учреждении. Их 21-летняя дочь, студентка вуза, получила для участия в учебной конференции телефон отца.

Вскоре на телефон пришло сообщение о якобы опасности денежных средств родителей. Под давлением убедительной переписки девушка перевела 391 тысячу рублей на «безопасный счёт», пытаясь защитить семейные сбережения. Позднее выяснилось, что конференция и перевод были фикцией.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет, сообщил Артём Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.