В красноярских лесах пропала семья туристов с пятилетним ребенком

Пропавших туристов ищут четвертые сутки.
В Партизанском районе Красноярского края спасатели, полиция и добровольцы разыскивают семью с пятилетним ребенком, которая пропала во время похода в лесу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, семья из трех человек — мужчина, женщина и их сын 2020 года рождения — отправились 28 сентября в турпоход по маршруту к горе Буратинка и с тех пор не выходили на связь.
В пресс-службе пояснили, что сообщение о пропаже поступило от родственников, которые не смогли связаться с путешественниками после назначенного срока возвращения. «В настоящее время сотрудники полиции совместно с волонтерами и местными жителями проводят поисковые мероприятия в лесной местности в районе Манской петли. В поисках задействованы беспилотные летательные аппараты», — рассказали в ведомстве.
По данным МВД, поисковые группы прочесывают территорию по предполагаемому маршруту движения пропавших. В поисках задействованы более 50 человек, в том числе шесть сотрудников полиции, 3 спасателя КГКУ «Спасатель», волонтеры и местные жители. Для обнаружения пропавших применяются дроны. Местность в районе Манской петли труднодоступна, осложнена оврагами и густым лесом, что затрудняет работу спасателей. Семья ранее занималась туризмом, однако погодные условия в последние дни в регионе ухудшились.