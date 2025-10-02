В красноярских лесах пропала семья туристов с пятилетним ребенком

В Партизанском районе Красноярского края спасатели, полиция и добровольцы разыскивают семью с пятилетним ребенком, которая пропала во время похода в лесу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, семья из трех человек — мужчина, женщина и их сын 2020 года рождения — отправились 28 сентября в турпоход по маршруту к горе Буратинка и с тех пор не выходили на связь.