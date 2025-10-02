Ричмонд
Два дома получили повреждения при атаке БПЛА на Воронежскую область

Воронежский губернатор Александр Гусев в четверг, 2 октября, сообщил, что при ночной атаке украинских беспилотников в регионе повреждены два жилых дома, но обошлось без пострадавших.

По его словам, силы ПВО зафиксировали и уничтожили 38 дронов над двумя районами и одним городским округом области. При этом в одном из домов были выбиты окна и дверь, а в другом повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.

Гусев отметил в своем Telegram-канале, что в регионе продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников.

Ранее около восьми взрывов прозвучало в небе над Волгоградом. Над регионом могли пролетать около 10 вражеских беспилотников — все они направлялись в сторону Саратова.

Днем ранее в результате атаки украинских беспилотников в Верхнедонском районе Ростовской области загорелась кровля промышленного здания.

