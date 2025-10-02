Боец ВС РФ отрезал себе ступню, чтобы выжить

«Пациент наступил, по-моему, на мину, или неудачно прилетел осколок — ему оторвало ступню, кажется, левую. Она держалась на мягких тканях и сильно мешала ему ползти. Его не могли долго эвакуировать, и он несколько часов пробирался сам. Попросил скинуть (с дрона, — прим. URA.RU) ему нож и сам отрезал себе эту ступню», — рассказал Кетанов, его слова передает РИА Новости.