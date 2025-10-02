В Новосибирской области возбудили дело после гибели главы района на охоте

Глава администрации Ленинского района Александр Гриб охотился со своими знакомыми вблизи села Шагалка Доволенского района Новосибирской области.
Вечером 1 октября при преследовании косуль один из мужчин не убедился, что на линии огня нет других охотников, и выстрелил из карабина в животных.
«В результате потерпевший, глава Ленинского района города Новосибирска, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия», — сообщает СУ СКР по Новосибирской области.
Расследование продолжается.