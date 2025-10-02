Ричмонд
В Новосибирской области возбудили дело после гибели главы района на охоте

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после гибели на охоте главы администрации Ленинского района Александра Гриба. Одного из его товарищей подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Глава администрации Ленинского района Александр Гриб охотился со своими знакомыми вблизи села Шагалка Доволенского района Новосибирской области.

Вечером 1 октября при преследовании косуль один из мужчин не убедился, что на линии огня нет других охотников, и выстрелил из карабина в животных.

«В результате потерпевший, глава Ленинского района города Новосибирска, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия», — сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Расследование продолжается.