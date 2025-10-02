В ход пошли палка и нож: житель Башкирии изувечил свою сожительницу

Агрессивный мужчина сходил на кухню за ножом и ударил им два раза по голове сожительницы. На крики женщины он не реагировал. Бросив нож на пол, он продолжил ее бить. Горожанка испугалась за свою жизнь, кричала и просила его успокоиться. Увидев у нее кровь, мужчина вызвал «скорую».