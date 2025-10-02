Ричмонд
В ход пошли палка и нож: житель Башкирии изувечил свою сожительницу

Женщине потребовалось длительное лечение.

Источник: Башинформ

В полицию города Салавата обратилась 47-летняя жительница города с заявлением о том, что сожитель грозился ее убить и причинил физический вред. Стражи порядка выяснили, что вечером сожители вдвоем распивали спиртное.

Как это часто бывает, «под градусом» произошел конфликт. В ярости мужчина взял деревянную палку и пригрозил убить сожительницу. Он близко подошел к потерпевшей и нанес множественные удары по различным частям ее тела. Бил так сильно, что палка сломалась. Его это не остановило.

Агрессивный мужчина сходил на кухню за ножом и ударил им два раза по голове сожительницы. На крики женщины он не реагировал. Бросив нож на пол, он продолжил ее бить. Горожанка испугалась за свою жизнь, кричала и просила его успокоиться. Увидев у нее кровь, мужчина вызвал «скорую».

По результатам судмедэкспертизы, причиненные жертве избиения телесные повреждения квалифицируются как причинение вреда здоровью средней тяжести. 65-летнему горожанину предъявили обвинение по статьям «угроза убийством» и «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Фигурант уголовного дела полностью признал свою вину. Расследование завершили, материалы дела передали в суд.