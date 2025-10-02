Ричмонд
Отправила мошенникам посылку с золотом: пока родители были в отъезде, девушку развели на деньги и украшения

В Челябинской области девушка отправила мошенникам деньги и золото.

Неожиданный сюрприз ждал родителей, когда они вернулись ночью домой — их 17-летняя дочь отправила мошенникам деньги и золотые украшения.

Мошенники использовали популярный сейчас метод — позвонили якобы из службы доставки цветов. Девушка сообщила им код подтверждения. А потом злоумышленники убедили ее, что на нее оформлены кредиты и финансируется террористическая деятельность.

Лжесиловик убедил жертву молчать, чтобы ее не посадили в полицию, и следовать его инструкциям. За несколько дней девушка перевела мошенникам 31 тысячу рублей и показала, где в доме хранятся ценности. А потом собрала все драгоценные украшения и отправила посылку с золотом, которая весила более 300 граммов, в Екатеринбург.

Но в это время домой вернулись родители. Они были в ужасе и сразу обратились в полицию. Посылку с украшениями удалось вернуть владельцам.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.