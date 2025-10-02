Отправила мошенникам посылку с золотом: пока родители были в отъезде, девушку развели на деньги и украшения

Неожиданный сюрприз ждал родителей, когда они вернулись ночью домой — их 17-летняя дочь отправила мошенникам деньги и золотые украшения.
Мошенники использовали популярный сейчас метод — позвонили якобы из службы доставки цветов. Девушка сообщила им код подтверждения. А потом злоумышленники убедили ее, что на нее оформлены кредиты и финансируется террористическая деятельность.
Лжесиловик убедил жертву молчать, чтобы ее не посадили в полицию, и следовать его инструкциям. За несколько дней девушка перевела мошенникам 31 тысячу рублей и показала, где в доме хранятся ценности. А потом собрала все драгоценные украшения и отправила посылку с золотом, которая весила более 300 граммов, в Екатеринбург.
Но в это время домой вернулись родители. Они были в ужасе и сразу обратились в полицию. Посылку с украшениями удалось вернуть владельцам.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.