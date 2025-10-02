Девочка на Камчатке выстрелила в глаз сверстнице на тренировке

В Петропавловске-Камчатском во время тренировки по стрельбе пострадала школьница. Ее сверстница случайно выстрелила из пневматического оружия и попала ей в глаз. Инцидент произошел вечером 1 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В результате 11-летняя девочка получила серьезное повреждение правого глаза. По данному факту начата проверка.
Надзорное ведомство собирается оценить, как была организована безопасность при проведении занятий.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, передает Telegram-канал местной прокуратуры.
В конце августа врачи в Подмосковье спасли подростка с пулей в сердце. Компания играла в лесу с пневматическим ружьем, когда один из приятелей случайно выстрелил 16-летнему парню в грудную клетку. Пострадавшего доставили в Детский центр имени Рошаля, где в ходе обследования врачи выявили, что пуля застряла в полости перикарда — наружной оболочки сердца.
Юноша прострелил сам себя из лука в одном из подмосковных парков. Наконечник стрелы вошел в тело в нескольких миллиметрах от крупных кровеносных сосудов.