Девочка на Камчатке выстрелила в глаз сверстнице на тренировке

В конце августа врачи в Подмосковье спасли подростка с пулей в сердце. Компания играла в лесу с пневматическим ружьем, когда один из приятелей случайно выстрелил 16-летнему парню в грудную клетку. Пострадавшего доставили в Детский центр имени Рошаля, где в ходе обследования врачи выявили, что пуля застряла в полости перикарда — наружной оболочки сердца.