Экс-возлюбленная Дурова Ирина Болгар продала квартиру за 15,5 миллионов рублей

Ранее имя Ирины Болгар неоднократно фигурировало в скандалах вокруг Павла Дурова: после его ареста во Франции она обвиняла основателя Telegram в неуплате алиментов и жестоком обращении с детьми, а сам Дуров вскоре публично сообщил о более чем сотне своих детей по всему миру. После начала этих событий Болгар переехала в Швейцарию и полностью отказалась от собственности в России.