Участников конфликта со стрельбой в отеле Новосибирска объявили в федеральный розыск

Четверых мужчин, которых подозревают в стрельбе в новосибирском отеле Grand Autograph, объявили в федеральный розыск. Об этом в четверг, 2 октября, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
— По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции разыскиваются Семенов Николай Викторович, 12.05.1994 года рождения, Тамбовский Андрей Александрович, 25.01.2003 года рождения, Хлебников Евгений Александрович, 14.08.1996 года рождения, Богатырев Алексей Сергеевич, 18.12.1991 года рождения, — передает Telegram-канал ведомства.
Предположительно, в отеле стреляли из травматического оружия. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Инцидент произошел 25 сентября: между мужчинами возник конфликт, после чего один из них несколько раз выстрелил в своего оппонента.
1 октября пьяный житель Люберец с балкона открыл стрельбу по работникам управляющей компании, которые спиливали дерево. Прибывшие по вызову правоохранители доставили мужчину в отдел для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что он уже был ранее судим.