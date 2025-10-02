Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участников конфликта со стрельбой в отеле Новосибирска объявили в федеральный розыск

Четверых мужчин, которых подозревают в стрельбе в новосибирском отеле Grand Autograph, объявили в федеральный розыск. Об этом в четверг, 2 октября, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Четверых мужчин, которых подозревают в стрельбе в новосибирском отеле Grand Autograph, объявили в федеральный розыск. Об этом в четверг, 2 октября, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

— По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции разыскиваются Семенов Николай Викторович, 12.05.1994 года рождения, Тамбовский Андрей Александрович, 25.01.2003 года рождения, Хлебников Евгений Александрович, 14.08.1996 года рождения, Богатырев Алексей Сергеевич, 18.12.1991 года рождения, — передает Telegram-канал ведомства.

Предположительно, в отеле стреляли из травматического оружия. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Инцидент произошел 25 сентября: между мужчинами возник конфликт, после чего один из них несколько раз выстрелил в своего оппонента.

1 октября пьяный житель Люберец с балкона открыл стрельбу по работникам управляющей компании, которые спиливали дерево. Прибывшие по вызову правоохранители доставили мужчину в отдел для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что он уже был ранее судим.