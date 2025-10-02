В Приморье девушка сядет на скамью подсудимых за клевету на полицейских

В Приморье 18-летняя девушка предстанет перед судом за клевету на полицейских. По данным пресс-службы краевой прокуратуры, в сентябре этого года жительница села Камень-Рыболов стала свидетельницей наезда автомобиля на собаку. Прибывших по вызову полицейских она обвинила в получении взятки от водителя, якобы совершившего наезд, сообщает ИА PrimaMedia.