Четырех участников конфликта со стрельбой в отеле Новосибирска объявили в розыск

Четверых мужчин, подозреваемых в участии в конфликте со стрельбой в новосибирском отеле Grand Autograph, объявили в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главного управления МВД России.
По данным ведомства, полиция разыскивает Николая Семенова 1994 года рождения, Андрея Тамбовского 2003 года рождения, Евгения Хлебникова 1996 года рождения и Алексея Богатырева 1991 года рождения.
Инцидент произошел 25 сентября. Между группой лиц возник конфликт, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов в своего оппонента. В результате происшествия пострадала сотрудница отеля.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». По подозрению были задержаны пять жителей Новосибирска.