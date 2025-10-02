Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырех участников конфликта со стрельбой в отеле Новосибирска объявили в розыск

ГУ МВД по Новосибирской области объявило в федеральный розыск четырех подозреваемых в конфликте со стрельбой в отеле.

Источник: Комсомольская правда

Четверых мужчин, подозреваемых в участии в конфликте со стрельбой в новосибирском отеле Grand Autograph, объявили в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главного управления МВД России.

По данным ведомства, полиция разыскивает Николая Семенова 1994 года рождения, Андрея Тамбовского 2003 года рождения, Евгения Хлебникова 1996 года рождения и Алексея Богатырева 1991 года рождения.

Инцидент произошел 25 сентября. Между группой лиц возник конфликт, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов в своего оппонента. В результате происшествия пострадала сотрудница отеля.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». По подозрению были задержаны пять жителей Новосибирска.