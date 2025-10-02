Женщина попала под трамвай на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево

24 сентября несовершеннолетняя девушка попала под трамвай на проспекте Мира в столице. Она получила травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга также произошло ДТП с участием трамвая и самокатчика.