Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина попала под трамвай на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево

Женщина попала под трамвай на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево. На место едут оперативные службы. Об этом в четверг, 2 октября, сообщил источник агентства городских новостей «Москва».

Женщина попала под трамвай на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево. На место едут оперативные службы. Об этом в четверг, 2 октября, сообщил источник агентства городских новостей «Москва».

Выясняются все подробности произошедшего, передает Telegram-канал агентства.

24 сентября несовершеннолетняя девушка попала под трамвай на проспекте Мира в столице. Она получила травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга также произошло ДТП с участием трамвая и самокатчика.

2 октября авария произошла на дублере Варшавского шоссе в районе дома 95. Движение в районе ДТП было затруднено.