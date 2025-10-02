Стало известно, кто погиб под колесами фуры на Советской

Погибшей в результате наезда грузовика «Фрейтлайнер» с полуприцепом «Кроне» на улице Советской оказалась 59-летняя местная жительница Светлана Ахардинова. Как стало известно «КП-Екатеринбург», женщина жила в соседнем дворе. Светлана оказалась под колесами тягача после того, как встала на бордюр перед ограждением.
Около 18:00 грузовик поворачивал направо, но водитель не увидел женщину.
— 51-летний водитель — житель Тюмени, с 33-летним стажем вождения. Ранее к административной ответственности он не привлекался. На момент ДТП он был трезв и пристегнут ремнем безопасности. Водитель пояснил, что при повороте на разрешающий сигнал светофора не увидел пешехода, — отметили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
На момент публикации связаться с родственниками Светланы не удалось.