Стало известно, кто погиб под колесами фуры на Советской

— 51-летний водитель — житель Тюмени, с 33-летним стажем вождения. Ранее к административной ответственности он не привлекался. На момент ДТП он был трезв и пристегнут ремнем безопасности. Водитель пояснил, что при повороте на разрешающий сигнал светофора не увидел пешехода, — отметили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.