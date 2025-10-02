В Минске задержали пассажирку с золотыми слитками на $26 тысяч

Напомним, что при пересечении границы без уплаты пошлин можно ввозить товары для личного пользования на сумму до €500 и весом до 25 кг. При превышении этих норм товары необходимо декларировать и оплачивать пошлину — 30% от стоимости, но не менее €4 за каждый килограмм превышения.