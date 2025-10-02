В Минске задержали пассажирку с золотыми слитками на $26 тысяч

Женщина прибыла рейсом «Стамбул-Минск» и проследовала через «зеленый коридор», предназначенный для пассажиров без товаров, подлежащих таможенному контролю.
Поведение пассажирки вызвало подозрения у сотрудников Минской региональной таможни. В ходе дополнительного досмотра в ее багаже были обнаружены драгоценности, которые она не задекларировала. Сама женщина утверждала, что приобрела изделия на рынках в разных странах и не была уверена в их подлинности.
Экспертиза подтвердила: в багаже находились 15 слитков золота 999,9 пробы общей массой более 117 граммов и золотая монета весом более 30 граммов. Оценочная стоимость — свыше 78 тысяч рублей.
В отношении гражданки Германии начат административный процесс по части 4 статьи 15.5 КоАП. Санкция предусматривает штраф до 30% от стоимости незадекларированного товара.
Золото в багаже
Подобный случай произошел в середине сентября на белорусско-литовской границе. В пункте пропуска «Бенякони» гродненские таможенники остановили пассажира рейсового автобуса, который пытался ввезти в Беларусь золотой слиток весом более 30 граммов и стоимостью свыше €3000.
Напомним, что при пересечении границы без уплаты пошлин можно ввозить товары для личного пользования на сумму до €500 и весом до 25 кг. При превышении этих норм товары необходимо декларировать и оплачивать пошлину — 30% от стоимости, но не менее €4 за каждый килограмм превышения.