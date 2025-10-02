СБУ пытались завербовать россиянку шантажом посредством избиения ее отца

Сотрудники Службы безопасности Украины в течение полутора часов подвергали пыткам отца россиянки Анастасии Быковой, пытаясь склонить ее к сотрудничеству. Соответствующее заявление женщина сделала в беседе с РИА «Новости».
Анастасия проживает в городее Шебекино Белгородской области. Ее родители расторгли брак в начале 2000-х годов. После этого отец женщины переехал на постоянное жительство в Харьков, однако украинское гражданство так и не получил.
По словам гражданки России, 27 июля ей с телефонного номера отца позвонили представители украинской спецслужбы. Они заявили, что если она обеспокоена судьбой родителя, то должна передать им доступ к своему аккаунту (с правами администратора в харьковском чате) в мессенджере.
Анастасия отказалась выполнить это требование. Тогда звонившие потребовали, чтобы женщина активировала функцию демонстрации экрана своего телефона.
Избивали три человека, четвертый осуществлял видеосъемку. Экзекуция продолжалась около часа, возможно, даже полтора, сообщила Быкова.
После этого инцидента с ней повторно вышли на связь сотрудники СБУ, на этот раз в письменной форме. Они потребовали, чтобы Анастасия занималась сбором информации о перемещениях военнослужащих ВС РФ в населенном пункте. Также украинские оперативники угрожали ей физической расправой посредством целевого обстрела ее жилого дома.
Отец Анастасии скончался 8 сентября. Женщине сообщили, что причиной летального исхода стало алкогольное отравление, однако никаких подтверждающих медицинских документов представлено не было.
Читайте также: Бригада ВСУ понесла потери на харьковском направлении после отъезда командования.