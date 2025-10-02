В Перми аккумулятор электросамоката устроил пожар в многоквартирном доме

Аккумулятор электросамоката устроил пожар в многоэтажном доме в Перми, сообщает телеграм-канал МЧС России.
О происшествии ведомство сообщило утром 2 октября. Как рассказывает федеральное МЧС, пожар случился в одном из многоэтажных домов краевой столицы. Электросамокат хозяина жилища находился внутри здания, когда у устройства произошёл перегрев литий-ионного аккумулятора.
По данным МЧС, у пермяка был установлен пожарный датчик и мужчина получил сообщение о возгорании через приложение. На место также прибыли сотрудники газодымозащитной службы краевого ГУ МЧС.
«Газодымозащитники МЧС России с помощью спасустройства вывели из задымленной квартиры мужчину. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.
Возгорание удалось ликвидировать силами 13 пожарных и четырёх единиц техники. На фотографиях, которые опубликовало ведомство видно, что платформа самоката оплавилась, а стена возле которой он стоял покрылась копотью.