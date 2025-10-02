Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми аккумулятор электросамоката устроил пожар в многоквартирном доме

На место прибыли пожарные МЧС России.

Источник: ГУ МЧС по Пермскому краю

Аккумулятор электросамоката устроил пожар в многоэтажном доме в Перми, сообщает телеграм-канал МЧС России.

О происшествии ведомство сообщило утром 2 октября. Как рассказывает федеральное МЧС, пожар случился в одном из многоэтажных домов краевой столицы. Электросамокат хозяина жилища находился внутри здания, когда у устройства произошёл перегрев литий-ионного аккумулятора.

По данным МЧС, у пермяка был установлен пожарный датчик и мужчина получил сообщение о возгорании через приложение. На место также прибыли сотрудники газодымозащитной службы краевого ГУ МЧС.

«Газодымозащитники МЧС России с помощью спасустройства вывели из задымленной квартиры мужчину. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Возгорание удалось ликвидировать силами 13 пожарных и четырёх единиц техники. На фотографиях, которые опубликовало ведомство видно, что платформа самоката оплавилась, а стена возле которой он стоял покрылась копотью.