Полиция задержала в Москве мужчину, напавшего с ножом на таксиста

— Предварительно установлено, что во время поездки пассажир такси неожиданно достал из рукава куртки предмет, похожий на нож, направил его на водителя и потребовал остановить автомобиль. Испугавшись, тот припарковался возле одного из домов на Кутузовском проспекте. Злоумышленник заставил таксиста покинуть машину, после чего пересел на место водителя и скрылся, — написала Волк в своем Telegram-канале.