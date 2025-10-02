Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция задержала в Москве мужчину, напавшего с ножом на таксиста

Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на водителя такси. Об этом в четверг, 2 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на водителя такси. Об этом в четверг, 2 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Предварительно установлено, что во время поездки пассажир такси неожиданно достал из рукава куртки предмет, похожий на нож, направил его на водителя и потребовал остановить автомобиль. Испугавшись, тот припарковался возле одного из домов на Кутузовском проспекте. Злоумышленник заставил таксиста покинуть машину, после чего пересел на место водителя и скрылся, — написала Волк в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под стражу.

Ранее отчисленный студент устроил поножовщину в техникуме в Архангельске. Он несколько раз пырнул ножом преподавателя русского языка и попытался сбежать. Что известно о нападении и что грозит бывшему студенту — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше