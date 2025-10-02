Полиция задержала в Москве мужчину, напавшего с ножом на таксиста

Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на водителя такси. Об этом в четверг, 2 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Предварительно установлено, что во время поездки пассажир такси неожиданно достал из рукава куртки предмет, похожий на нож, направил его на водителя и потребовал остановить автомобиль. Испугавшись, тот припарковался возле одного из домов на Кутузовском проспекте. Злоумышленник заставил таксиста покинуть машину, после чего пересел на место водителя и скрылся, — написала Волк в своем Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под стражу.
Ранее отчисленный студент устроил поножовщину в техникуме в Архангельске. Он несколько раз пырнул ножом преподавателя русского языка и попытался сбежать. Что известно о нападении и что грозит бывшему студенту — в материале «Вечерней Москвы».