ВС РФ добились успехов в Запорожской области

По словам председателя, Полтавка находится западнее сел Ольговское и Новоивановка. Он отметил, что с взятием Полтавки наши войска продолжат приближение с восточного фланга к городу Гуляйполе, который ВСУ превратили в крупный логистический и командный пункт.