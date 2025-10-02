Рогов рассказал об успехах российских военных в Запорожской области.
Российские войска выбили украинские формирования из восточной части села Полтавка на гуляйпольском направлении в Запорожской области, после чего противник отступил за реку Янчур. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Российские войска выбили противника из восточной части Полтавки. Боевики оттянулись за реку Янчур, разделяющую село, и пытаются использовать реку как естественную линию обороны», — сказал Рогов РИА Новости.
По словам председателя, Полтавка находится западнее сел Ольговское и Новоивановка. Он отметил, что с взятием Полтавки наши войска продолжат приближение с восточного фланга к городу Гуляйполе, который ВСУ превратили в крупный логистический и командный пункт.
Ранее сообщалось, что российские военные подразделения установили контроль над населенным пунктом Ольговское. Этот тактический успех открывает перед российской армией дополнительные перспективы для продвижения на данном направлении, предоставляя стратегический плацдарм, который позволяет обходить водное препятствие — реку Соленую.
Ольговское занимает оба берега указанной реки, что дает российским силам возможность развивать наступление, не прибегая к форсированию водной преграды. По словам Марочко, дальнейшее укрепление позиций в этом населенном пункте обеспечит надежный контроль над ключевыми транспортными артериями региона и повысит эффективность действий российских подразделений в данном районе.