После гибели главы Ленинского района Новосибирска на охоте завели дело

Возбуждено уголовное дело по факту гибели на охоте главы администрации Ленинского района Новосибирска Александра Гриба, сообщили в региональном СУ СКР.
По данным ведомства, инцидент произошел 1 октября вблизи села Шагалка Доволенского района. Находившийся там на охоте на косуль мужчина выстрелил из карабина, не убедившись, что на линии огня нет других охотников. В результате он случайно попал в Гриба. От полученного ранения чиновник скончался.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Ранее в Хакасии житель Абакана случайно выстрелил в своего начальника во время совместной охоты.