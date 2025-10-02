После гибели главы Ленинского района Новосибирска на охоте завели дело

По данным ведомства, инцидент произошел 1 октября вблизи села Шагалка Доволенского района. Находившийся там на охоте на косуль мужчина выстрелил из карабина, не убедившись, что на линии огня нет других охотников. В результате он случайно попал в Гриба. От полученного ранения чиновник скончался.