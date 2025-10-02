ВСУ грозят журналистам преследованием за несанкционированные статьи

Вооруженные силы Украины угрожают украинским журналистам уголовным преследованием за несанкционированное распространение информации, сообщает РИА Новости.
Существует руководство для украинских журналистов, работающих в зоне конфликта, которое содержит 22 страницы. В документе подробно расписано, какие материалы можно публиковать, а какие нет.
За несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, а также о движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других военных формирований, предусмотренных законами Украины, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 114−2 Уголовного кодекса.
В 2024 году международная организация «Репортеры без границ» (RSF) выразила тревогу по поводу усиливающегося давления на СМИ в Украине и призвала к проведению тщательных расследований случаев запугивания украинских журналистов.