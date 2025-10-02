ВСУ грозят журналистам преследованием за несанкционированные статьи

За несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, а также о движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других военных формирований, предусмотренных законами Украины, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 114−2 Уголовного кодекса.