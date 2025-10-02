Ричмонд
Восьмиклассник покончил с собой в Новосибирске

Его тело обнаружили дома родные.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске произошла трагедия. Как стало известно КП-Новосибирск, ученик восьмого класса одной из местных школ свел счеты с собственной жизнью.

— Действительно, восьмиклассник покончил с собой дома. Тело мертвого подростка обнаружили родные, — рассказал источник КП-Новосибирск.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

— Проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в СУ СК России по Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в бердской школе перед репетицией выступления умерла девятиклассница.