Восьмиклассник покончил с собой в Новосибирске

В Новосибирске произошла трагедия. Как стало известно КП-Новосибирск, ученик восьмого класса одной из местных школ свел счеты с собственной жизнью.
— Действительно, восьмиклассник покончил с собой дома. Тело мертвого подростка обнаружили родные, — рассказал источник КП-Новосибирск.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
— Проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в СУ СК России по Новосибирской области.
