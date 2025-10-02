Движение затруднено из-за ДТП на Нахимовском проспекте в Москве

В районе дома 9А на Нахимовском проспекте движение затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия. Автомобилистам рекомендуют объезжать участок через улицу Каховка или Варшавское шоссе. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города Москвы.
На месте работают оперативные службы города, уточняются обстоятельства аварии и информация о пострадавших.
Власти призывают водителей сохранять внимательность и соблюдать указания сотрудников, чтобы не создавать дополнительные заторы на этом участке, передает Telegram-канал Дептранса.
1 октября грузовик также влетел в легковой автомобиль на 37-м километре трассы М-2 «Крым» возле подмосковного Подольска. В результате ДТП пострадали три человека — пассажиры машины отечественного производства.
Кроме того, на 108-м километре автодороги Москва — Дмитров — Дубна произошло ДТП с участием двух легковушек. В этой аварии пострадали люди, ехавшие в машине марки «Пежо».