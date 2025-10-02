Ричмонд
В Тольятти в ДТП пострадали два пенсионера, чью машину не пропустил водитель иномарки

В среду, 1 октября, в Тольятти в 11:00 44-летний водитель Nissan Juke в районе дома № 35 на ул. Шлюзовой при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества Lada Kalina, двигающейся по главной дороге.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В результате столкновения 79-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы и ему назначено амбулаторное лечение, а его 78-летняя пассажирка госпитализирована, сообщает ГУ МВД по Самарской области.