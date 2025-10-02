Мошенники стали использовать ИИ для «воскрешения» умерших и обмана родственников

Ранее в МВД сообщали о случаях, когда аферисты с помощью дипфейков выдавали себя за глав регионов. Они создают фальшивые профили депутатов и ведут от их имени переписку с гражданами, а для «подтверждения» личности иногда задействуют дипфейк-технологии. Они организуют короткий видеозвонок и ссылаются на «плохое качество связи», чтобы жертва не успела заметить недостатки подделки.