Мошенники стали использовать ИИ для «воскрешения» умерших и обмана родственников

Второй год подряд злоумышленники активно используют создание цифровых двойников скончавшихся людей для обмана граждан, проинформировали «ТАСС» в Центре цифровой экспертизы Роскачества.
Специалисты пояснили, что цифровые реплики формируют при помощи нейросетевых технологий — они представляют собой бота, обученного на реальных цифровых следах человека. Такой двойник способен пройти биометрическую верификацию в отдельных системах, подтвердить голосом или онлайн-присутствием согласие на оформление микрозайма и даже подписать электронный документ.
Эксперты предупредили, что подобные дипфейки целенаправленно используют для манипуляций над эмоционально уязвимыми людьми, переживающими тяжелую утрату. Преступники могут убеждать их в необходимости срочной финансовой помощи, склонять к приобретению определенных товаров или услуг, а также применять «цифровые реплики» для скрытой рекламной деятельности.
Заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев пояснил, что использовать дипфейк умершего человека значительно проще, чем живого, из-за физической невозможности связаться с человеком, от чьего имени действуют мошенники.
Ранее в МВД сообщали о случаях, когда аферисты с помощью дипфейков выдавали себя за глав регионов. Они создают фальшивые профили депутатов и ведут от их имени переписку с гражданами, а для «подтверждения» личности иногда задействуют дипфейк-технологии. Они организуют короткий видеозвонок и ссылаются на «плохое качество связи», чтобы жертва не успела заметить недостатки подделки.
