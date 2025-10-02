Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники стали использовать ИИ для «воскрешения» умерших и обмана родственников

Второй год подряд злоумышленники активно используют создание цифровых двойников скончавшихся людей для обмана граждан, проинформировали «ТАСС» в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

Второй год подряд злоумышленники активно используют создание цифровых двойников скончавшихся людей для обмана граждан, проинформировали «ТАСС» в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

Специалисты пояснили, что цифровые реплики формируют при помощи нейросетевых технологий — они представляют собой бота, обученного на реальных цифровых следах человека. Такой двойник способен пройти биометрическую верификацию в отдельных системах, подтвердить голосом или онлайн-присутствием согласие на оформление микрозайма и даже подписать электронный документ.

Эксперты предупредили, что подобные дипфейки целенаправленно используют для манипуляций над эмоционально уязвимыми людьми, переживающими тяжелую утрату. Преступники могут убеждать их в необходимости срочной финансовой помощи, склонять к приобретению определенных товаров или услуг, а также применять «цифровые реплики» для скрытой рекламной деятельности.

Заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев пояснил, что использовать дипфейк умершего человека значительно проще, чем живого, из-за физической невозможности связаться с человеком, от чьего имени действуют мошенники.

Ранее в МВД сообщали о случаях, когда аферисты с помощью дипфейков выдавали себя за глав регионов. Они создают фальшивые профили депутатов и ведут от их имени переписку с гражданами, а для «подтверждения» личности иногда задействуют дипфейк-технологии. Они организуют короткий видеозвонок и ссылаются на «плохое качество связи», чтобы жертва не успела заметить недостатки подделки.

Читайте также: СБУ пытались завербовать россиянку шантажом посредством избиения ее отца.