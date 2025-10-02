Житель Лесосибирска вырубил лес на 1,6 млн рублей и отделался «условкой»

Полицейские выяснили, что 36-летний лесосибирец, занимающийся лесозаготовительными работами, нанял бригаду вальщиков. Мужчина ввел специалистов в заблуждение и соврал о том, что у него есть разрешение на вырубку деревьев. В результате с ноября 2021-го по март 2022 года рабочие совершили на территории Енисейского участкового лесничества ряд незаконных рубок.