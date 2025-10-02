Ричмонд
Житель Лесосибирска вырубил лес на 1,6 млн рублей и отделался «условкой»

Енисейский районный суд огласил приговор жителю Лесосибирска, обвиняемому в незаконной вырубке леса.

Источник: Freepik

Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полицейские выяснили, что 36-летний лесосибирец, занимающийся лесозаготовительными работами, нанял бригаду вальщиков. Мужчина ввел специалистов в заблуждение и соврал о том, что у него есть разрешение на вырубку деревьев. В результате с ноября 2021-го по март 2022 года рабочие совершили на территории Енисейского участкового лесничества ряд незаконных рубок.

«В результате было спилено более 800 кубических метров деревьев породы сосна. Сумма ущерба составила 1,6 млн рублей», — сообщили в МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий организатора незаконных вырубок нашли и задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Суд назначил лесосибирцу наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также был вынесен гражданский иск на возмещение ущерба.