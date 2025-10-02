Жителя Прикамья обвинили в десяти экстремистских преступлениях

По данным следствия, когда фигурант отбывал наказание в одной из ИК в Прикамье, он был привлечен к административной ответственности за демонстрацию экстремистской символики. Несмотря на это, в октябре-ноябре 2024 года, он продолжил публично демонстрировать такую символику неограниченному кругу лиц через мессенджер, размещая в нем соответствующие фотографии. Преступление было выявлено совместно с оперативниками ГУ МВД по Пермскому краю. Обвиняемый признал вину в полном объеме.