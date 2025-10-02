Раскрыты новые подробности вымогательства денег у бойцов СВО в Шереметьево

Полицейские, задержанные в рамках уголовного дела о хищении денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево, целенаправленно выбирали жертв и затем блокировали расследование инцидентов. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.
По данным собеседника агентства, в ходе следственных действий один из таксистов дал показания против сотрудников полиции аэропорта, которые помогали водителям вымогать деньги у военнослужащих и затем препятствовали расследованию таких случаев.
Как следует из имеющейся информации, правоохранители специально подбирали потенциальных жертв среди прибывающих участников СВО для таксистов-мошенников.
Напомним, в аэропорту Шереметьево была пресечена преступная схема, согласно которой таксисты обманывали военнослужащих. Члены преступной группы целенаправленно находили военных и предлагали им транспортные услуги. Изначально они называли разумную стоимость поездки, но впоследствии многократно завышали сумму. При отказе оплачивать завышенный тариф злоумышленники угрожали физической расправой.
По данному уголовному делу ранее были задержаны около 30 человек, включая организаторов преступной схемы — Дмитрия Боглаева и Алексея Кабочкина. Также арестованы сотрудники патрульно-постовой службы линейного управления МВД России.
В сентябре поступала информация о появлении в данном деле новых потерпевших, в том числе участников СВО, большинство из которых были идентифицированы через анализ банковских операций обвиняемых. Кроме того, некоторые пострадавшие, узнав о возбужденном уголовном деле, самостоятельно обратились в правоохранительные органы с заявлениями о мошеннических действиях таксистов в аэропорту.
