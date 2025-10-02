Раскрыты новые подробности вымогательства денег у бойцов СВО в Шереметьево

В сентябре поступала информация о появлении в данном деле новых потерпевших, в том числе участников СВО, большинство из которых были идентифицированы через анализ банковских операций обвиняемых. Кроме того, некоторые пострадавшие, узнав о возбужденном уголовном деле, самостоятельно обратились в правоохранительные органы с заявлениями о мошеннических действиях таксистов в аэропорту.