Российские военнослужащие продолжают вытеснять подразделения ВСУ с занятых ими позиций в районе населенного пункта Амбарное. «Мы выдавливаем украинских боевиков с занимаемых позиций, чтобы впоследствии занять стратегические высоты в данном населенном пункте», — сообщил Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Он также отметил, что возвышенность, на которой расположено Амбарное, значительно усложняет продвижение и проведение охватных маневров в отношении украинских подразделений, которые удерживают оборону в этом районе.