ВСУ потеряли десятки солдат из-за прихоти офицеров: карта СВО 2 октября

Украинские войска потеснены в Волчанске.
Российская армия продвигается в ДНР, закрепляясь на окраинах села Дробышево в направлении ключевых городов региона — Славянска и Краматорска. После освобождения села Вербовое бойцы развивают успех в Днепропетровской и Запорожской областях, пользуясь эффектом неожиданности для ВСУ. В Харьковской области украинские офицеры уехали на праздник, оставив без командования бойцов, чем воспользовались военнослужащие России. О продвижении ВС РФ и обстановке на фронте — в материале URA.RU.
Легенда картыФото: URA.RU.
ДНР.
Краснолиманское направление.
Российские военнослужащие закрепляются на северной окраине села Дробышево в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, его слова приводит агентство ТАСС. По данным эксперта, передовые подразделения армии РФ заняли позиции на Слобожанской улице и продолжают работы по укреплению рубежей.
«Что касается продвижения к населенному пункту Дробышево: наши военнослужащие не только приблизились к данному населенному пункту — по сути сейчас передовые подразделения ведут работу по закреплению на его северной окраине. По моим данным, наши ребята начали закрепление на Слобожанской улице, на ее окраинах», — сообщил Марочко.
Эксперт уточнил, что российские бойцы зачистили лесистую местность к северу от Дробышева, чтобы обезопасить продвижение. По его словам, обстановка вокруг населенного пункта остается напряженной, однако инициатива находится на стороне российских военных, которые продолжают развивать наступление. Ранее, 30 сентября, Марочко отмечал, что подразделения ВС РФ после освобождения села Дерилово приступили к продвижению в сторону Дробышева.
Запорожское направление.
Бойцы ВС РФ развивают успех после освобождения ВербовогоФото: Эдуард Корниенко © URA.RU.
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ведомство отмечает, что за последние сутки подразделения группировки «Восток» продолжили наступление и освободили более десяти квадратных километров территории в ходе боев. В ведомстве уточнили, что российские силы продолжают выбивать подразделения ВСУ из позиций в Запорожской и Днепропетровской областях.
По данным оборонного ведомства, российские военные также нанесли удары по двум украинским бригадам в районе населенных пунктов Новогригоровка, Новониколаевка и Полтавка, расположенных на территории Запорожской области. В результате боестолкновений противник потерял до 315 военнослужащих, одну боевую бронированную машину и 11 автомобилей различного назначения.
Российские военные перешли в наступление на Новогригоровку после освобождения Вербового в соседней Днепропетровской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС.
«Сейчас, по моей информации, идет активное освобождение Новогригоровки, которая находится южнее Вербового», — заявил эксперт. По его словам, продвижение к Новогригоровке позволяет российским силам не только создавать буферную зону, но и наносить удары по обороне ВСУ на участке фронта, где Киев не ожидал интенсивных действий.
Военный эксперт уточнил, что украинское командование ранее перебросило часть своих подразделений на другие направления, рассчитывая на стабильность линии фронта на данном направлении. Этим, по его словам, воспользовались российские военные, которые смогли начать наступление и добиться успехов.
«В целом могу сказать и охарактеризовать, что динамика здесь положительная. И в ближайшее время нас ждут с этого направления позитивные сводки Министерства обороны Российской Федерации», — сказал Марочко.
Харьковская область.
Российские военнослужащие продолжают вытеснять подразделения ВСУ с занятых ими позиций в районе населенного пункта Амбарное. «Мы выдавливаем украинских боевиков с занимаемых позиций, чтобы впоследствии занять стратегические высоты в данном населенном пункте», — сообщил Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Он также отметил, что возвышенность, на которой расположено Амбарное, значительно усложняет продвижение и проведение охватных маневров в отношении украинских подразделений, которые удерживают оборону в этом районе.
Ранее, 30 сентября, Марочко сообщал, что российские военные почти завершили окружение украинской группировки, дислоцированной у Амбарного. По его данным, для полного замыкания кольца российским подразделениям необходимо было продвинуться еще на 1,5 километра.
Волчанское направление.
Подразделение ВСУ понесло значительные потери в районе Волчанска из-за отсутствия связи с командным пунктом после отъезда офицерского состава на праздник в честь дня защитника Украины. «Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады [ВСУ] на позициях были дезорганизованы и понесли огромные потери (более 30 человек) из-за отсутствия управления с командно-наблюдательного пункта ротного и взводного звеньев», — уточнили в силовых структурах.
В результате силы группировки «Север» расширили плацдарм на левобережье Волчанска. Они продвинулись вперед примерно на 500 метров.
Купянское направление.
ВСУ передали координаты сослуживцев российским бойцамФото: Министерство обороны Великобритании.
Военнослужащие ВСУ с помощью дрона передали российским войскам координаты позиций недавно переброшенных в Купянск бойцов 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах, их данные передает ТАСС.
«Ситуация с передачей украинскими солдатами координат заградотрядов становится все более распространенным явлением», — заявили в силовых структурах. По их словам, в Купянске украинские бойцы с помощью беспилотника передали информацию о точках размещения личного состава 15-й бригады оперативного назначения ВСУ, которым была поручена заградительная задача в отношении отступающих военнослужащих.
В результате проверки и обработки поступивших координат выяснилось, что в тех же районах находились и недавно переброшенные подразделения 19-го центра спецназначения ВСУ. После подтверждения информации по этим точкам был нанесен удар корректируемыми авиационными бомбами (ФАБ).
Также российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в селе Подолы на окраине Купянска. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По данным источника, оператор украинского БПЛА оказывал поддержку отступающим группам ВСУ, покидающим город. В ведомстве уточнили, что вместе с пунктом управления было уничтожено специальное оборудование.