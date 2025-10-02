В Башкирии в ДТП мать закрыла своим телом 5-летнюю дочь

«Башинформу» собственный источник в правоохранительных органах сообщил страшные подробности ДТП в Туймазах на улице Комарова. Напомним, 20-летний местный житель за рулём «Лады Приоры» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину с ребёнком, а затем въехал в здание магазина. Удар был настолько сильный, что женщина скончалась до приезда скорой медпомощи, 5-летнюю девочку в тяжелом состоянии доставили в местную больницу. Освидетельствование водителя показало, что он был трезв.
«Когда лихач несся по дороге, 40-летняя женщина вместе со своей маленькой дочкой начали переходить проезжую часть: они шли с подготовительных занятий. Мать в последний момент заметила несущуюся на них машину и успела среагировать: она закрыла ребенка своим телом, приняла на себя основной удар. Пешеходов отбросило, женщина при падении сильно ударилась головой, получив смертельную травму. У ее дочери диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму, ушиб позвоночника. Девочка еще на месте ДТП плакала и звала маму. В больницу к ней приехали родственники. Известно, что ее отец умер несколько лет назад. Ребенок остался сиротой», — рассказал «Башинформу» собеседник.
Что касается водителя, по некоторым данным, он учится в колледже, подрабатывает курьером. За ним числятся три оплаченных штрафа: за непристегнутый ремень, страховку и неправильно установленный госзнак. Как сообщил молодой человек, он не видел пешеходов, и чтобы не совершить наезд, свернул в сторону магазина.
«Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ сообщили, что по факту смертельного ДТП следственное подразделение отдела МВД РФ по Туймазинскому району возбудило уголовное дело по ч. 3. ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет или лишение свободы на срок до пяти лет. Водителя задержали.