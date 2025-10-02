В Башкирии в ДТП мать закрыла своим телом 5-летнюю дочь

«Когда лихач несся по дороге, 40-летняя женщина вместе со своей маленькой дочкой начали переходить проезжую часть: они шли с подготовительных занятий. Мать в последний момент заметила несущуюся на них машину и успела среагировать: она закрыла ребенка своим телом, приняла на себя основной удар. Пешеходов отбросило, женщина при падении сильно ударилась головой, получив смертельную травму. У ее дочери диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму, ушиб позвоночника. Девочка еще на месте ДТП плакала и звала маму. В больницу к ней приехали родственники. Известно, что ее отец умер несколько лет назад. Ребенок остался сиротой», — рассказал «Башинформу» собеседник.