Двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода

Двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в районе Минской петли Красноярского края во время туристического похода. Сейчас их разыскивают сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Об этом в четверг, 2 октября, сообщил краевой главк МВД.
Уточняется, что они вышли на туристический маршрут 28 сентября. Их путь пролегал в направлении горы Буратинка, однако до настоящего времени пропавшие не вышли на связь с родственниками.
— В поисках задействованы более 50 человек, в том числе шесть сотрудников полиции, три спасателя КГКУ «Спасатель», волонтеры и местные жители. Для обнаружения пропавших применяются беспилотные летательные аппараты, — передает Telegram-канал ведомства.
Ранее пропавший в горах Свердловской области и бродивший неделю в тайге 43-летний Федор Медведев рассказал о своем опыте выживания. Ему приходилось питаться ягодами и шишками. Он также сделал из камня сковороду, на которой жарил грибы.