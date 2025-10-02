«Пожар в здании мебельного цеха. Сотрудники МЧС России работают на тушении», — прокомментировали в пресс-центре ведомства.
Черный столб дыма в микрорайоне Чурилово виден из многих районов города.
Дополнительная информация уточняется.
В Тракторозаводском районе Челябинска полыхает мебельный цех, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
