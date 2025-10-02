Ричмонд
В лесу под Красноярском пропала семья с пятилетним ребенком

Двое взрослых и ребенок отправились в поход и перестали выходить на связь.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае в лесу пропала семья с пятилетним ребенком, сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

По данным полиции, мужчина и женщина 1960 и 1977 годов рождения и ребенок 2020 года рождения отправились в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка в Партизанском районе 28 сентября. Однако до сих пор они не вышли на связь с родственниками.

Полицейские совместно с волонтерами и местными жителями ведут поиски семьи в районе Минской петли. В поисках задействованы более 50 человек, а также используются беспилотники.

Ранее в Приморье был найден потерявшийся в лесу 84-летний грибник.

В Туве после опрокидывания судна на реке Малый Енисей пропали три человека.