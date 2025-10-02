Ричмонд
Столкновение Tesla с внедорожником привело к трагедии: водитель заживо сгорел в заблокированном электромобиле

Мужчина сгорел заживо, оказавшись запертым в своей Tesla после ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Северном Майами-Бич произошла авария со смертельным исходом, в результате которой погиб водитель электромобиля Tesla. По данным полиции и пожарной службы округа Майами-Дейд, столкновение произошло в среду днем в квартале 3100 по 163-й северо-восточной улице. Об этом пишет WPLG.

Согласно показаниям очевидцев, автомобиль Tesla загорелся после столкновения с электрическим столбом. Представители полиции подтвердили, что водитель оказался заблокирован внутри горящего транспортного средства и погиб на месте происшествия.

Пожарно-спасательная служба округа Майами-Дейд сообщила, что по меньшей мере два человека из внедорожника, участвовавшего в столкновении, были доставлены в медицинские учреждения.

Полиция не разглашает личность погибшего до завершения опознания. Представитель ведомства предупредил, что в ходе расследования возможны перекрытия полос движения и транспортные задержки в районе места происшествия.

Не менее жуткий случай недавно произошел в США. Там в Техасе разбился двухмоторный самолет. Погибло несколько членов экипажа. Причины произошедшего выясняются правоохранительными органами.