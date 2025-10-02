Столкновение Tesla с внедорожником привело к трагедии: водитель заживо сгорел в заблокированном электромобиле

В Северном Майами-Бич произошла авария со смертельным исходом, в результате которой погиб водитель электромобиля Tesla. По данным полиции и пожарной службы округа Майами-Дейд, столкновение произошло в среду днем в квартале 3100 по 163-й северо-восточной улице. Об этом пишет WPLG.