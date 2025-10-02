Ричмонд
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО закрывали глаза на инциденты

Выяснилось, что полицейские сами поставляли таксистам в Шереметьево бойцов СВО для проведения аферы.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские, задержанные в связи с уголовным делом о хищении средств у участников СВО в аэропорту «Шереметьево», занимались поиском жертв, а затем скрывали следы своих преступлений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Позже выяснилось, что сотрудники полиции сами поставляли таксистам участников СВО для проведения аферы с завышением ценника. А потом «бомбилам» сотрудники правоохранительных органов гарантировали безопасность в случае возникновения проблем.

«На допросе один из водителей такси сдал полицейских в аэропорту, которые помогали таксистам разводить на деньги участников специальной военной операции и потом “заминали” истории в случае возникновения проблем. Исходя из имеющихся данных, сотрудники полиции “поставляли” участников СВО для таксистов», — говорится в статье издания.

Ранее KP.RU сообщил, что несколько фигурантов дела о хищении средств у бойцов СВО начали сотрудничать со следствием. Задержанные активно дают показания и обличают новые подробности преступления.