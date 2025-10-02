Группа солдат элитного подразделения ВСУ сдалась в плен под Красноармейском

Челенко был взят в плен в районе Красноармейска после того, как его подразделение оказалось в окружении российских военных. По его словам, мобилизация произошла против его воли, после чего он был направлен на передовую. Челенко обратился к гражданам Украины с призывом уклоняться от контактов с представителями территориальных центров комплектования (ТЦК, структура, выполняющая функции аналогичные военкоматам), а также не поддаваться воздействиям украинской пропаганды.